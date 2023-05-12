中國戲曲節六月回歸　北京京劇院再度來港揭開序幕

中國戲曲節六月回歸，當中有北京京劇院6月中旬再度來港，獻演三場京劇藝術大師張君秋的青衣流派經典劇目，由其入室弟子、當今張派領軍人兼中國戲劇梅花獎得主王蓉蓉聯同多位優秀京劇演員擔綱演出，以張派風韻盡展青衣之美，為今年中國戲曲節揭開序幕。

打響頭炮的是京劇經典劇目《狀元媒》，劇情生動，情趣盎然，乃張君秋的代表作之一，他曾於1963年赴港演出此劇目。王蓉蓉傳承演出此劇近2,000場，其演出更拍成京劇電影。第二場演出先以武戲經典劇目《戰馬超》打頭陣，繼而上演的《詩文會》是另一張派代表劇目，情節曲折，喜劇色彩濃郁，唱腔華美動聽。最後一場演出有《將相和．負荊請罪》，是京劇經典的老生、花臉對戲；壓軸的《金山寺．斷橋．雷峰塔》為京劇骨子老戲，亦是張君秋早年常演劇目，王蓉蓉擅演此劇，盡現張派唱腔的魅力所在。

北京京劇院於1979年成立，匯聚梅蘭芳、尚小雲、程硯秋、荀慧生四大名旦，以及馬連良、譚富英、張君秋、裘盛戎、趙燕俠等京劇大師。無數在京劇發展史上舉足輕重的藝術家都曾在劇院擔任主演。劇院以演出傳統經典京劇劇目見長，同時亦不斷創作新劇，至今上演及創作的劇目多達數百齣。劇院曾先後應邀出訪多個國家和地區演出，並獲廣泛讚譽。

三場演出均於香港文化中心大劇院舉行，票價分180元、280元、380元及480元，現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，電話購票可致電3166 1288。查詢節目詳情及購票優惠，請電2268 7325，或瀏覽網頁www.cof.gov.hk/2023/tc/peking.html。