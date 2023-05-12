響應2023年國際護士節　衞生署舉辦相關活動表揚護士貢獻

今日（12日）是國際護士節，國際護士理事會將每年5月12日定為國際護士節，世界各地的護士組織成員會共同規劃護理專業的未來方向，以滿足其專業的需求。2023年國際護士節以「Our Nurses. Our Future」為活動主題，提出在未來日子，護理應對全球醫療挑戰及提升全民健康的願景，並強調須從新冠疫情吸取經驗，轉化為將來應採取的行動。今年，衞生署舉辦了相關的活動，包括舉辦研討會、透過專題網頁及社交媒體平台上的貼文向一眾護士致敬。

衞生署的專題研討會於5月6日圓滿舉行，當日有超過150名護士同事出席，並於研討會上分享他們在應對本地及全球突發公共衞生事件的經驗。衞生署署長林文健在研討會致辭時表示，衞生署公共健康護士多年來在本地及全球公共衞生危機中擔當重要的角色，除了肩負不斷完善及落實抗疫措施的重要任務，亦在抗疫的同時繼續協助政府執行衞生政策及推動公共健康護理發展。

他表示，新冠疫情為整個醫療系統帶來前所未見的挑戰，抗疫工作必須與時間競賽。在衞生署工作的護士除了致力維持診所及健康中心本身的公共服務，亦被調派往支援各項緊急的抗疫工作，當中包括進行流行病學監測和調查、支援緊急熱線中心、於檢疫中心提供醫療支援，以及提供新冠疫苗接種服務等。衞生署護士亦需就不同的傳染病，例如瘧疾、猴痘和類鼻疽等，執行有關的防控工作。此外，兩名公共健康護士亦參與了政府早前派遣前赴土耳其地震災區協助搜救工作的救援隊伍，正好展現出他們的專業及處理公共衞生事件的優秀能力和勇氣。