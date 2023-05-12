教局辦「多元出路網上資訊SHOW 2023」　提供升學就業輔導

教育局將於5月19日和20日（下周五及周六）上午10時至下午6時在九龍灣國際展貿中心二號展貿廳舉辦「多元出路資訊SHOW 2023」（展覽會），為高中學生、家長及教師提供多元出路的最新資訊，協助學生在規劃升學途徑及就業出路方面作好準備。

教育局發言人今日（12日）表示，自疫情以來今年展覽會首次以實體模式復辦。約30間專上院校和機構將設立攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府各項資助計劃的課程、職業專才教育課程及應用學位學士課程）、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。歡迎同學到訪各攤位，親身了解其感興趣的課程。

學友社、香港青年協會及香港基督教女青年會屆時將提供升學及就業輔導。展覽會亦有多場講座介紹多個課程、升學準備及策略，並設有專上學生分享環節。展覽會免費入場，毋須預先登記。歡迎所有中學生，特別是應屆畢業生，家長及教師參與。有關展覽詳情，請瀏覽網頁:www.cspe.edu.hk/tc/Resources-CareerGuidance-MultiplePathwaysExpo.html。