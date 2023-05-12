米埔內后海灣與新加坡雙溪布洛濕地合　保育受威脅水鳥

香港漁護署與新加坡國家公園局、世界自然基金會香港分會和新加坡分會簽署的保育遷徙水鳥合作諒解備忘錄今日(12日)生效，促成香港米埔內后海灣拉姆薩爾濕地與新加坡雙溪布洛濕地保護區兩地成為東亞－澳大利西亞遷飛區夥伴關係保護地網絡計劃下的姊妹濕地。

米埔內后海灣拉姆薩爾濕地與雙溪布洛濕地保護區均位於東亞－澳大利西亞遷飛區內，為每年沿此遷飛區遷徙的受威脅水鳥的重要覓食和棲息地。漁護署指，明日(13日)是世界候鳥日，旨在鼓勵公眾關注保育候鳥及其所依賴的濕地生境。遷徙候鳥的保育尤其需要跨地域的合作，備忘錄標誌着香港與新加坡將透過更緊密的合作，致力保育濕地及遷徙水鳥。

國際合作是支持遷徙涉禽的重要一環，這些鳥類在長途遷徙過程中需要在多個停歇地休息和補充食物。雙溪布洛濕地保護區和米埔內后海灣拉姆薩爾濕地為東亞－澳大利西亞遷徙路線上的重要濕地，備忘錄將加強兩個濕地間的夥伴關係。國家公園局將為這些水鳥及其棲息地的保護繼續建立濕地保護的跨境合作。

簽署備忘錄的各方合作的範疇包括互相協助發展和管理米埔內后海灣拉姆薩爾濕地及雙溪布洛濕地保護區。此外，各方將在遷飛涉禽研究、濕地生境管理專家的交流和培訓，以及推廣有關濕地等方面開展合作。