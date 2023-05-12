政府擬立法落實預設醫療指示　惟落實細節惹爭議

政府曾於2019年就「預設醫療指示」和病人在居處離世的立法建議做公眾諮詢，當局日前稱目標今年內提交條例草案，立法會今（12日）討論有關事宜，發言的議員均支持就預設醫療指示立法，惟針對指示應否設立中央系統紀錄有爭議，有議員認為若未有中央系統紀錄，容易造成病人意願未能正確表達，當局則回應希望指示「慎入易出」。

政府表示，相關立法目標為把有關預設醫療指示的現行普通法規定，編纂為成文法則，以增加相關的法律保障； 消除緊急救援人員在遵從預設醫療指示上遇到的法律障礙；令在院舍居住的末期病人可以更易選擇在居處離世。而《條例草案》主要包含兩個部分，分別為預設醫療指示的法律框架；及不作心肺復甦術命令的法律框架。過去多年醫院共簽發約1.1萬張指示。

議員陳健波指，預設醫療指示若有中央紀錄、政府健康系統紀錄，可避免第三者擅自撤銷指示，亦詢問何種情況下指示會作廢。當局回覆稱，由於希望秉持「慎入易出」，擔心加入中央系統後，病人難以隨時改變主意，而現有情況只要病人不展示文件、「抓皺」文件或口頭方式，則可撤銷指示，但社福界議員狄志遠擔憂此做法會造成「慎入亂出」的情況。

亦有議員擔憂指示實行細則，如議員陳永光指若指示正本銷毀而副本未有銷毀將如何決策，議員林哲玄指萬一「搵唔到張紙」如何處理，病人若需更改細節則要撤銷後再設立新的指示，過程複雜，而醫生難以就病人精神行為能力作出充足評等。當局稱條例細則正在草擬當中，針對副本問題則每個副本均有號碼，如正本銷毀副本也會無效。

由於預設醫療指示的見證人不能享有病人的遺產繼承權，議員梁熙也表示擔憂病人作出決策時家人不知道而產生爭議，詢問家人能否在有關決策中有書面參與，當局稱相信臨終服務過程中，病人會與家人有討論和共識。