涉收賄1.3萬洩機密　前警員原擬認罪臨場褪軚　官斥「兒戲」

時任警員涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬港元，以回答對方有關警方運作的查詢；他亦涉嫌未經許可向一名同袍索取貸款約1萬港元。廉政公署控告時任警員公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪，另控告貸款公司董事1罪，案件今（12日）在沙田法院首次提訊。男警原本承認全部兩罪，但在控方押後約45分鐘修訂案情後，被告卻突然改變主意，表示欲撤銷答辯，裁判官厲斥「點會咁兒戲！」稱他作為前警員，沒有理由不熟悉法律程序，着他先考慮清楚，遂押後至下午再處理。

29歲被告蘇靖峰，案發時駐守沙田警區田心分區，他被控一項公職人員接受利益罪名及一項訂明人員索取利益罪名。37歲被告彭閏謙則為鷹富資本有限公司董事兼股東，被控一項向公職人員提供利益罪。代表彭閏謙的當值律師申請押後，以索取文件及聘請私人律師。裁判官將其案件押後至7月11日再提訊，他續准保釋。

裁判官之後處理蘇靖峰的案件，問辯方他是否需要與另一被告一併押後，抑或獨立處理。辯方斷然說毋須押後，被告可以直接答辯。被告之後承認兩項控罪。控方表示，需時修訂案情，以刪除有關彭閏謙的部分。約45分鐘後重新開庭，辯方表示欲撤銷被告認罪答辯，因被告讀過修訂案情後，覺得要押後處理。裁判官質疑，控方並無新增案情，而只是刪減，批評被告「一時話認罪，一時話唔認罪，想押後，點會咁兒戲！」要求被告交代改變主意的原因，押後至下午處理。

控罪指，蘇於2021年6月30日至2021年10月11日期間，從彭閏謙接受總額港幣1.33萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為回答彭有關香港警務處運作的查詢時，傾向於或保持傾向於優待彭的誘因或報酬。另外，他被控於2021年9月1日，未得許可而向歐陽毅索取港幣約1萬港元貸款。彭閏謙則被控於同一時段，向蘇靖峰提供港幣 1.33萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金。

翻查資料，有關前警員早有前科，他因向外圍賭博經營者非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬元，被廉署控告一項向收受賭注者投注罪，他承認控罪，去年6月在沙田裁判法院被判處120小時社會服務令。

案件編號：STCC1461/2023