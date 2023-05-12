中大聯上海同濟研水空巡航器　自動勘測水底環境　料明年推出

香港中文大學與上海同濟大學合作，最近成功研發一款水空兩棲巡航器原型機，適用於空中飛行及水中暢遊。中大機械及自動化工程學系教授陳本美表示，該項發明於今年2月初發布，惟目前仍在研發階段，有待改良，預料明年可以正式推出，有望成為日後各行業探索水底環境的重要工具。

該款水空兩棲巡航器原型機名為「同濟飛魚」（TJ-Flying Fish)，重1.63公斤，航行時毋須人手操作。在充滿電的情況下，可分別在空中及水中飛行6分鐘以及巡游40分鐘，最深可到水底3米。它擁有跨領域定位和導航系統，包括全球定位、慣性測量單元、深度計等，因此用途甚廣，包括可運用於航空及水中勘測、遙距感應、災難搜救工作等。

陳本美表示，與一般無人機相比，「同濟飛魚」的獨特之處，在於機身每個支臂末端，均配上一個設有變速箱的推進裝置，可以兩種速度作獨立旋轉，雙速推進裝置可因應水空介質進行切換，提供足夠的推進力之餘，亦能確保輸出效率，同時推進裝置圍繞支架臂旋轉，可控制推力方向及力量，從而加強巡航器在水中的機動能力。