公院專科個案增　輪候時間長　議員斥政策措施不足

香港公立醫院服務輪後時間長，當局表示現時醫管局每年需處理800萬個專科個案，每年增加90萬個，認為現時服務方式不能持續。而醫管局於2019年年底成立了「持續發展專責小組」，確立「截上游、放下游、中間分流」的策略望減低公立醫院服務壓力，惟成效不彰，有議員今（12日）斥醫管局政策缺乏「望遠鏡」，舒緩措施全是「蚊滋式」，未能真正解決問題，而醫管局高層人工超過五、六百萬，但仍未看到實際成果。

議員梁美芬表示，老年化人口上升造成的問題「一殺就殺都埋身」，但現時醫管局的公立醫院策略缺乏望遠鏡，未有全盤計劃，加上有移民人口選擇回港看醫生，擔憂未來醫療系統負荷能力。議員陳凱欣也稱現時醫管局高層人工雖高，但看不到政策成效。當局回覆稱會加強公私營合作、共同醫治模式以緩解專科門診壓力。

議員林哲玄表示專科門診體系「冧緊」，詢問當局會否就專科門診轉介家庭醫生的計劃提供時間表，當局表示現時有資深醫生會檢視舊症，而內科、骨科等均正進行公私營合作，以轉介家庭醫生。

議員陳永光表示現時公立醫院壓力的真正原因為醫護人手短缺，詢問政府如何實現施政報告目標，即將輪候時間由122個星期減至97個星期或以下。當局表示現正積極尋找人手，近期內科門診輪候時間一直改善，最新的內科穩定新症的最長輪候時間由122周減至102周，最終目標減至97周以下。

針對長者長時間輪候個案，例如需換膝關節的長者，議員黃國建議政府可購買港大深圳醫院服務進行手術，解決香港醫療資源短缺問題，當局則指政府需要考慮內地和香港的醫院、人才銜接、手術前後復康配套問題，也稱相關手術本地公私營合作亦有空間做到。