涉煽惑傷人及四處播毒　32歲男子判囚11個月

一名男子被指在連登討論區發貼文，鼓吹新冠肺炎確診者播毒感染他人，又表示「殺晒啲法官就啱」。他今（12日）在區院承認「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」、「煽惑他人有意圖而傷人」及「煽惑他人使其他人蒙受感染的危險」3罪，被判入獄11個月。

32歲被告鍾志超，現從事冷凍工程。案情指，2021年7月1日，有警員在銅鑼灣執勤期間遭梁健輝用刀刺傷，被告之後留言，說「得3萬隻狗 我唔知佢哋每個地方派到幾多狗去企 到時分散晒 再殺就容易好多了」、「唔一定要用刀嘅 可以試下練射箭呀咁」。至2022年，被告再先後發貼文，稱「Omicron弱X過流感」、「一於大家一中就四圍去播毒」、「我最近有d喉嚨痛 我都已經身先士卒去左好多間藍店借廁所」。

辯方求情時指，因不滿政府施政，遂在網上洩憤，形容被告是「鍵盤戰士」。法官今判刑時指，被告並無具體執行計劃，案情不算十分嚴重。考慮到被告認罪，過往沒有定罪紀錄，經過今次教訓後，相信重犯機會不高，遂判被告入獄11個月。

案件編號：DCCC 514/2022