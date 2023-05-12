全新藥物送遞下周一起推出　病人65蚊安坐家中收處方藥

為方便病人省卻在醫院藥劑部輪候的時間，安坐家中等候藥物送達。醫院管理局今日(12日)宣布，瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診全新藥物送遞服務，將於下周一(15日)正式推出，病人於診症後可以選擇藥物送遞到家中或本港指定地址，節省取藥時間，不論藥物數量、重量、大小或種類及送遞地點，每張處方劃一收取65港元。該項新服務將於今年6月擴展至港島西及九龍東醫院聯網的其他專科門診診所，預計年底前會於其他聯網的專科門診全面推行。

新服務首階段適用於18歲或以上，並已成為醫管局手機應用程式HA Go正式會員的專科門診病人，一般而言，病人如在就診當日下午3時前確認送藥安排，藥物可於翌日送抵。病人只要家中有足夠藥物服用至藥物送達，以及沒有需要即時服用的新處方藥物，便可以安排藥物送遞服務。病人接受診症後可透過HA Go安排送遞藥物至家中或本港指定地址，範圍覆蓋港九新界，包括離島。送遞服務涵蓋大部分藥物，包括需冷藏的藥物，但不包括香港法例列明的「危險藥物」。

醫管局強調，新服務屬一項增值服務，為病人提供多一種便利選擇。醫管局對物流服務公司就藥物的保存、溫度控制等有嚴格要求以確保藥物的品質和安全。病人收取藥物時須出示HA Go內的二維碼作身份核對，確保藥物安全送到病人手中。局方同時會為選擇藥物送遞服務的病人提供遙距用藥支援，病人於HA Go內選擇送藥服務時，可選擇「藥劑師用藥指導服務」。醫院藥劑師會於病人收到藥物後致電或透過視像聯絡病人，解答他們對用藥的查詢，確保病人用藥正確及安全。