「芳華再續」回顧張國榮梅艷芳經典作品　電影資料館加場放映

康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）4月至12月舉辦專題放映節目「芳華再續」以紀念張國榮和梅艷芳逝世20周年。鑑於觀眾反應熱烈，所有門票已經售罄。為了讓更多觀眾重溫兩位巨星的風采，節目其中5部電影將於張國榮和梅艷芳的出生月份，即分別為9月及10月加場，在資料館電影院放映。「芳華再續」為「香港流行文化節2023」節目之一。

加場的5部電影包括由兩位巨星合演，講述30年代名妓如花與南北行十二少愛情故事的《胭脂扣》（1988）；由張國榮飾演「無腳雀仔」阿飛的《阿飛正傳》（1990）和飾演被收養後訓練成為神偷阿占的《縱橫四海》（1991），以及由梅艷芳飾演傳奇女間諜的《川島芳子》（1990）和由她演繹心理扭曲的顧曼璐的《半生緣》（1997）。五部電影均為粵語，設中、英文字幕。有關節目詳情，請瀏覽資料館網頁www.filmarchive.gov.hk/zh_TW/web/hkfa/pe-event-2023-cheungmui.html或致電27392139。