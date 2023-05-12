執法部門反黑工行動拘28人　包括8名假難民

入境處本周一連4日(8日至11日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同另一執法部門執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕28人，包括22名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主，其中8人屬於假難民。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了27個目標地點，包括麵包製造工場、貨櫃場、回收場、零售店舖及貨倉等，共拘捕14名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中4名女子是持「行街紙」。據了解，4人均是假難民，分別來自印尼及菲律賓，分別從事餐廳洗碗及外賣店廚工等工作。

於「冠軍行動」中，執法人員於中區搜查了78個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及餐廳等，共拘捕5名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中4名男子是持「行街紙」。據悉，4人是假難民，分別來自巴基斯坦及孟加拉，被捕時從事街頭搬運及住宅裝修等工作。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕3名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客，分別為3名男子。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高刑罰可處罰款50萬港元和監禁10年。