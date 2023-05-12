議員倡加強農林助理員裝備　派風褸防蛇蟲鼠蟻咬傷

一名64歲漁農自然護理署農林助理員今日(12日)進行植樹工作期間，懷疑被數隻野蜂螫傷手臂位置後暈倒，送院搶救後證實不治。有議員認為，樹工被「蛇蟲鼠蟻」咬傷情況普遍，但坊間卻較少關注，建議當局加強初入職樹工指導，以及派發足夠裝備，避免咬傷；有關注工人權益的工會則表示，若僱員在工作期間遇意外身亡，理應受「僱員補償條例」保障，如有證據顯示僱主沒有作出適當工作安排，死者家屬可提出民事索償。

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，職業安全健康局早於2017年曾進行調查，發現有7成園藝及樹藝從業員曾被「蛇蟲鼠蟻」咬傷，但未曾錄有致命個案。他指出，由於被咬傷致死的意外較為罕見，加上一提起職安健，社會亦只會關注工業意外，即使當局有曾發出相關的應對指引，坊間卻較少關注，以致僱主有忽略的情況出現。他建議，當局及消防處應認真處理，包括可在從業者入職時，提供為期半日的培訓，由專家親自教授應對知識及治療方法；至於漁護署亦可以向他們派發風褸，於工作期間穿上，避免咬傷。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，該名員工無論是否外判，若工作期間被動物所傷，以可判斷為工傷，理應受「僱員補償條例」保障。至於責任問題，則需要視乎其僱主有否提供適切或足夠的防護裝備，如有證據顯示僱主沒有作出適當工作安排，包括沒有給予足夠的裝備等，死者家屬可以向僱主提出民事索償。她呼籲，漁護署或其僱主應向死者家屬提供所需協助，包括殮葬費、恩恤金津貼等。