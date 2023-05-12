逾20年資深治安警洩密　判緩刑上訴敗訴　法庭斥犯低級錯誤

澳門一名資深治安警員早年涉嫌先後應一名份屬朋友的同袍要求，洩漏內部機密資料，去年被裁定違反兩項保密罪罪成，被初級法院刑事法庭判處1年徒刑，暫緩2年執行，該名治安警員不服，上訴至當地中級法院。惟合議庭今日(12日)表示，被告從事警務工作長達20多年，不可能不知悉有關「保密義務」的含義，亦不可能不知悉治安警察局在登入及查閱電腦系統的機密文件方面，存在內部指引及慣例規則，批評作為資深警員竟犯下低級錯誤，故裁定其上訴理由不成立，維持原判。

案情指，該名1991年入職的上訴治安警員，涉嫌分別在2015年7月及11月，分別2次被另一名1992年入職的同袍要求協助查核一些人士有否被治安警察局攔截，於是先後親身及指使下屬，透過治安警察局「BLS系統」查核他人的被監控狀態等內部機密資料，其後告知該名同袍，再由該名同袍將有關資料洩露予他人。

上訴治安警表示自己在職期間，為便利日常工作，均會應上下級在工作上的請求，協助查核監控名單資料，從未想過作為涉案同袍請求資料，是出於與工作無關或有違法目的，認為缺乏證據證明他知悉向該同袍提供資料，是為了讓第三人知悉及使用。因此，上訴治安警認為原審判決在有審查證據方面，明顯有錯誤的瑕疵及違反「存疑無罪」原則。

不過，澳門中級法院合議庭指出，按一般常識，任何一名警員都能意識到相關資料，已被治安警察局列為不屬公開之機密，不可能隨意將資料洩漏予不具權限登入系統的其他警員，這是不可能產生誤解。再者，已證事實顯示案中兩人並非的上下級，故上訴治安警員不可能不知悉另一涉案治安警員是無職權向其發出查詢機密資料的口頭或書面指令。合議庭續指，上訴治安警員作為一名資深警員竟然會犯下如此低級的錯誤，輕易且毫不思考地認為涉案另一治安警員是因工作需要而向其查詢機密資料，這種違反一般正常經驗的辯解顯然不可採信，故裁定其上訴不成立。