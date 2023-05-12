「史迪仔」遺失逾半月　網民指正為Grogu　物主冀尋耳機配件

今早有網民在地鐵上發現Grogu電話配件。

有網民今早(12日)約11時21分在社交平台發貼，表示發現一個無線耳機殼保護套配件，又貼出圖片並寫道「誰人遺棄(遺失)了史迪仔」，該網民又指該配件在港島線D641班車發現，惟因自己趕時間故未有代為保留，不少網民在貼文中則指正「咩史迪仔？係Grogu(格羅古)」。而時隔近10小時，再有疑似物主的網民亦發貼，希望尋回Grogu。

從社交平台群組早上的貼文所見，該配件外形為一個淺綠色的電影人物頭部，橢圓形的頭配有兩隻尖耳，加上全黑無眼白的眼睛，外形酷似外星人。雖然發貼者誤指該人物為迪士尼《星際寶貝》中的卡通人物「史迪仔」，但有大批網友則協助更正其真正身份是《星球大戰》中的角色Grogu(格羅古)。貼文亦隨着逾400則留言下，引起疑似物主的注意。

至晚上約10時，另一名網民在同一群組表示，自己早前曾在地鐵不慎遺失該耳機配件，並發貼尋Grogu，至今日終於有人發現，希望好心人在乘搭港島線時幫忙留意Grogu下落。而早上發貼的網民則留言稱「原來佢(Grogu)已經做咗浪浪半個多月，sorry冇hold到佢，又走失咗」。不少網友則表示希望物主成功尋回該配件。