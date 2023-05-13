獨行賊觀塘劫金舖空手逃去　涉案男子晚上自首

本港治安不靖罪案頻生！昨日(12日)下午，一名揹背囊戴口罩的獨行匪徒，闖入觀塘一間珠寶金行打劫，期間匪徒左手持疑似手槍物體，右手揮動鐵錘，多次猛力扑向一個玻璃飾櫃，惟飾櫃未有破碎。職員早已按動警鐘，負責人則趨前企圖制服匪徒，匪徒施展「金蟬脫殼」卸下背囊後奪門逃去。劫案過程僅約19秒，事件中一名職員遭玻璃碎片割傷，金行沒有損失。消息指，涉案男子於晚上約10時向牛頭角區執法部門自首。

現場為觀塘物華街49號地下一間珠寶金行，昨日下午1時許，一名穿深色風褸、黑色長褲，戴上口罩並以風褸帽蓋着頭部揹着背囊的男子，逕自闖入上址金行，隨即取出一柄鐵錘，左手手持疑似手槍物體打劫。

匪徒隨即揮動鐵錘，猛力擊向右邊靠近店門一個裝滿金器的玻璃飾櫃，惟匪徒一擊未竟全功，正當慌失失之際，惟有爭取時間、多次使勁用鐵錘擊向該個飾櫃，不過飾櫃遭連番重擊下，僅整塊玻璃出現裂痕，並呈現一個細小的破洞，根本無法掠取飾櫃內的金器。

期間，珠寶金行內一名顧客正坐在劫匪後方，他轉頭目睹案發經過，頓時被嚇至目瞪口呆。此時，金行職員早已暗中按動警鐘，約10秒後負責人眼見匪徒手法生硬且表現「騰雞」，即時喝止劫匪並一個箭步趨前企圖把他制服。雙方糾纏間，匪徒為求甩身，施展「金蟬脫殼」卸下身上背囊後，奪門往協和街方向逃去。負責人追截不果，只好報案求助。

大批執法人員接報趕至，即時封鎖現場並在附近兜截匪蹤，惜暫無發現。事件中，珠寶金行沒有損失，一名職員的臉部遭玻璃碎片割傷，經救護員敷治後毋須送院。及至昨晚10時左右，一名男子自行到牛頭角區執法部門投案，人員經初步調查後，以涉嫌「企圖搶劫」及「管有仿製槍械」將該名46歲男子拘捕扣查。