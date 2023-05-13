新巴併入城巴推限定路線　H1B下周五起走新巴發源地

新巴經歷25年後，專營權將與城巴一同合併至全新的城巴。新巴「人力車觀光巴士」將由本月19日至7月2日期間特設「光榮告別新巴」主題限定路線H1B，行走新巴的發源地。

H1B號線將於本月19日至7月2日指定時間提供服務，以開篷巴士帶領乘客踏上時光穿梭旅程，帶大家踏足新巴的發源地。由中環開出的班次將會途經昔日新巴向中巴租用的車廠、新巴現時的大本營創富道車廠，城巴的柴灣車廠，以及新巴在港島東區大型總站筲箕灣巴士總站。

由尖沙咀開出的班次會途經新巴歷史最悠久的黃竹坑車廠、香港仔及華富邨，載你細看歷年來新巴每日經過的南區風景。H1B號線沿途設多個景點，讓乘客細細回味新巴 載光輝歷史。顧客可參考乘客通告，以知悉班次開出時間及詳細巴士站位置。

新巴亦將一輛「人力車觀光巴士」披上新巴1998年接棒時的形象，並配以「再見新巴」等的字樣，行走「人力車觀光巴士」路線。新巴亦會推出「再見新巴」限量紀念套票，將於今天(13日)中午12時起在城巴購物平台開售。