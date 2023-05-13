冚油尖區內4無牌吧 另搗尖沙咀毒吧 共拘45人

執法部門昨日(12日)進行代號「戰馬」行動，打擊油尖區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動。行動延續至今日(13日)凌晨，期間一共搗破4間無牌酒吧，並在另一酒吧內偵破販毒活動。行動中，人員共拘捕45人，並檢獲639支烈酒及416支啤酒飲品，總值約20萬9千港元。

人員先於昨日凌晨約6時，突擊搜查尖沙咀漆咸道南107號一酒吧，搜出14包共重約8克的懷疑氯胺酮及約1克懷疑可卡因、沾有懷疑可卡因粉末的紙幣、電子磅及大量包裝工具，檢獲的毒品總值約5,000港元。酒吧姓何(20歲)男負責人以及3男2女(19至48歲)職員涉嫌「販運危險藥物」被捕扣查。

各無牌酒吧則分別位於尖沙咀加連威老道77號、38號、柯士甸路3號及油麻地廟街272號，各酒吧分別姓余(37歲)、姓任(37歲)、姓陳(46歲)及姓吳(45歲)男負責人，以及一共3名男職員(27至37歲)，分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。人員亦以涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」，拘捕4間酒吧內共16男16女(21至43歲)酒客。

在加連威老道77號酒吧內被捕的酒客當中，人員在其中一名35歲女子身上，搜出52粒懷疑搖頭丸，市值約2,300港元，她亦涉嫌「藏毒」被捕。