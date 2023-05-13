38名大灣區青年赴港機場實習　接受50星期培訓及不同崗位工作

為培訓更多青年人投身香港及內地的航空業，2022年《施政報告》提出，香港國際航空學院(航空學院)會與內地航空培訓院校合作，於今年開始互派青年到兩地機場實習，運輸及物流局局長林世雄今日(13日)在網誌透露，「大灣區青年航空業實習計劃」首批38名學員昨日(12日)抵港，即將在香港國際機場展開實習生活。

林表示，38人全部來自珠海的廣東科學技術職業學院，他們都是修讀空中服務員專業，已掌握航空業的基礎知識和技能。他們將留港接受為期50個星期的課堂培訓及到機場不同崗位實習，學習辦理登機手續、接機及登機服務等與旅客接待相關的機場運作流程。實習計劃的首年名額共450個，內地多所提供航空培訓的院校亦對計劃表示歡迎和支持，另一批來自廣東省的實習生預計第3季到埗，未來料有更多內地學生能透過實習計劃到香港國際機場觀摩學習。

他又提到，航空學院過去亦一直有提供不同的航空業培訓課程。截至去年底，航空學院已為超過1,200名來自內地機場的員工提供與客運大樓和飛行區運作及管理相關之課程及掛職培訓，當中有約150名學員來自大灣區。和過往不同的是，今次實習計劃的對象，是年紀較輕的大專學生。