2男墮偽冒中旅社職員電騙案　合共被呃23萬元

澳門騙案停不了，兩名澳門男子先後收到偽冒中旅社職員電話，指他們曾在網上申請取消回鄉證，電話繼而轉駁至自稱是內地公安的人士，訛稱他們銀行帳戶涉及刑事案件，要求提供銀行卡及帳戶資料，他們信以為真，按指示照辦，結果分別被騙96,000多港元及135,000多澳門元。

兩名事主分別20至30多歲，當中20多歲的男事主在上月29日接到自稱是中旅社職員的來電，問他是否曾在網上取消回鄉證，事主表示沒有後，對方聲稱他可能被人盜用身份資料，繼而將將電話轉駁至一名聲稱是內地公安的人士，對方指翻查紀錄發現事主名下銀行帳戶涉及多宗騙案，要對他的財產狀態進行調查，着他提供銀行卡及銀行帳戶資料，同時提供134,000澳門元保證金。事主按指示，先後向對方轉帳37,800及58,000多港元，轉帳後再思前想後，方懷疑被騙而報案。

另一名30多歲事主，同樣收到自稱是中旅社職員來電，被轉駁至聲稱是深圳公安廳人員的人士，對方指他涉及刑事案件，要求他提供銀行帳戶資料，並着他申請電子密碼器及提供密碼，事主按指示辦後，與友人傾談時懷疑受騙，於是取消銀行帳戶，但已太遲，帳戶內的135,000多澳門元已被人轉走，遂報案求助。