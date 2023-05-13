馬鞍山老狗捱車輾安樂死　車主回應「唔清楚喎」　網民斥「人渣」

馬鞍山近日有狗隻遭私家車殘忍輾斃！有網民昨日(12日)深夜在網上社交平台貼出一段長約1分19秒的閉路電視(CCTV)片段顯示，前日下午時分，一隻老狗正在一個燒烤場空地休息，一輛銀灰色私家車在駛至並U型轉彎掉頭，在疑似度位後加速，以右邊前後轆輾過該隻狗狗，隨後揚長而去，受傷狗狗其後需要安樂死。據貼文所指，燒烤場方面就事件報案，惟涉事車主卻十分囂張地回應「唔清楚喎！唔知道喎！」，網上大批留言聲討該車主，直斥其為「人渣」、「無人性」、「有報應」。

發貼網民表示，該處狗隻每天都在同一位置睡覺，場內全部為流浪狗，且一直被收留並獲提供食物，同時為其尋找領養者，又稱該狗隻已在該處生活13年，甚至是狗群中的首領，但在前日下午3時28分，片中車輛駛入該燒烤場後卻「慢慢將她(遇害狗狗)輾過」。而狗狗大聲的哀號未能停止片中車主的行為。

「我們見狀立即跑去阻止，車主立即一踏油門風馳電掣逃去，最後不能把他截停，只能拍到車牌，報警後因警察要拍照等」，該網民如是說道，而他們一行人隨後半小時才能將受傷老狗送往醫院，但形容老狗一直哀叫着，「坐着、站着、躺着也不舒適」。最終由於狗狗年事已高，醫生強烈建議盡快施以安樂針免其痛苦。

貼文亦提到，燒烤場一方已就事件報案，惟執法人員致電涉案車主時，對方態度卻「輕浮、隨便」，僅一句「唔清楚喎！唔知道喎！」作回應，發貼網民在文中奉勸對方「收斂一下」，並稱相關罪行雖然最高刑罰只有罰款1萬港元及監禁1年，「但我們都不會忘記你對她(狗狗)作的惡」。

不過，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物行為是嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為罰款20萬港元及監禁3年。