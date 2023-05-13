母親節逢大風雨　市民提早買花束　花店嘆旺丁不旺財

明日(14日)是5月第2個周日，將迎來恢復通關後首個母親節，不少花商早已入貨，準備「康乃馨花束」予「廿四孝」子女表孝心。不過，旺角花墟部分花店反映市況較過去數年淡靜，入貨態度較保守，故集中推出較「大路」的花束應節。亦有花店推出限定母親節花束，但紮花師人手有限，人工較貴，需要調升售價。由於今日(13日)至明日預料會有大驟雨及狂風雷暴，部分孝子孝女提早買花贈媽媽。

旺角花墟的花店在節日前已開始布置，將康乃馨盆栽、花束等擺於店外，各色康乃馨盡現眼前，花籃更有應節的小裝飾，希望讓買花的市民在送花時更添氣氛。而花墟昨日(12日)及今日都聚集不少孝順子女買花，甚至一家人到場揀花，準備為母親製造驚喜。

而現場花店亦設自行插花，孝順子女可單購康乃馨鮮花，一般售60港元一束、100港元兩束，另可加上玫瑰、向日葵或其他襯花。若不懂插花則可挑選盆栽、花籃或預訂花束，一般花籃售價約百多港元，花束則視乎襯花種類，若搭配玫瑰、牡丹的會較貴，普遍約300多港元起。

縱使花墟一帶人流多，但有花店負責人卻指銷量大不如前。其中嘉馥保鮮花專門店負責人劉于玲就透露，今年已準備數百紮母親節花束應市，但花束亦偏向「大路」，以康乃馨為主花，再配搭玫瑰、桔梗，不打算加入大多花巧元素。

劉指，以往距離母親節一周已湧現訂單，但今年場面卻甚靜，「差過疫情期間！」她估計通關後不少人每逢周六日，便北上吃喝玩樂，導致花束訂單寥寥可數，因此不敢過於進取。但她透露幸得多間公司邀請製作母親節保鮮花工作坊，一班教30人，希望能拉上補下。

另一花店卉豐花業則推出4款母親節花束，其中2款用上復古粉紅色或紫色康乃馨，配搭當造的小牡丹及粉雪山或翠珠等，展現女性的古典美或知性美。經理梁嘉兒透露，雖然訂單量較往年佳，但由於人手及花材緊張，花店提早截訂特色花束。至於今年花束價格亦因插花成本等因素而調升，尤其要加人工留人才。