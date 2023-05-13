政Whats噏：灌輸國情古今　鄧飛力推偵探文學

提起偵探小說，好多人都聯想到《福爾摩斯》之類嘅外國著作。選委會界議員鄧飛，指中國傳統本來就有類似偵探小說嘅「公案」小說，例如《龍圖公案》、《施公案》等，因此外來偵探小說一經引入，好快就喺晚清嘅中國流行起嚟，後來又有蘇聯嘅偵探小說傳入。至於今日內地嘅偵探文學，就好值得向香港推廣。

尋日(11日)鄧飛獲香港偵探總會委以榮譽職務。佢話有偵探總會，自然要有偵探遊戲同偵探小說。而據《晚清小說史》統計，晚清嘅外國翻譯小說有一半都係偵探小說。而喺新中國成立至到改革開放呢一段期間，偵探小說嘅翻譯同創作主要受到蘇聯嘅影響。佢話蘇聯文學嚴格區分偵探小說、冒險/驚險小說，同埋和反特(務)小說，儘管三者喺內容上高度相關。籠統而言，偵探小說針對一般刑事犯罪，反特小說則針對危害國家安全嘅罪行，亦即係「反間諜」。

時至今日，內地既有偵探文學雜誌，又有發行偵探文學嘅出版社，鄧飛認為推廣內地嘅偵探文學，亦係一種國情教育！話唔好到頭來，青年人只知道被神化嘅《錦衣衞》、以及純屬虛構嘅《六扇門》、《四大名捕》，而唔知到唐代狄仁傑、南宋嘅宋慈，以及今日嘅刑偵反特。