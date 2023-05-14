懲教署辦親子曲奇工作坊　增在囚母親與子女感情傳母愛

羅乃萱(左二)和謝寧(左一)到訪羅湖懲教所，向在囚人士分享與子女相處的技巧及知識。

今天(14日)是母親節，懲教署為了讓在囚的母親也能感受到母親節的氣氛，同時令她們的子女能過一個有意義的母親節，特別為羅湖懲教所6名在囚的母親及其子女早前舉辦「母愛傳『懲』‧親子曲奇工作坊」的母親節親子活動。此外，為鼓勵在囚母親履行在家庭擔當的角色，重新建立親子關係，及日後重返社會作好準備，在囚母親可每次申請不多於2名3歲以下子女，與其於農曆新年、復活節和聖誕節假期間在院所內留宿共敍7天。

工作坊邀請了資深親子及家庭教育工作者羅乃萱和前香港小姐冠軍謝寧到訪羅湖懲教所，向在囚人士分享與子女相處的技巧及知識。活動中，謝寧更親自教導在囚母親與子女一同製作曲奇，藉簡單圖畫及文字表達內心感受。參與活動的在囚母親阿芬(化名)表示，過往一直忽略與兒子溝通的重要，多年來都未曾與兒子參加過親子工作坊。入獄前每天都見到兒子，但不懂得珍惜與他相處。她感謝懲教署有關安排，表示沒有想過可以在院所內與兒子參與親子工作坊，希望藉今次活動增進與兒子的感情及溝通，彌補在囚時所缺失的母愛。

懲教署表示，這次活動讓在囚人士好好學習親子的技巧，令小朋友重新感受到久違了的母愛。署方希望藉着改善親子關係，讓在囚人士體會到家人的支持和重要性，從而加強她們的改過決心。