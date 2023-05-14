東方日報A1：捐肝救女　有你堅持相陪　媽媽再苦無悔

迎接新生命是父母人生大事，總會祝福、期許子女健康成長。不過，可愛的女嬰Icy仍在母親肚子裏已被診斷出罹患先天性橫膈膜疝氣，剛降臨人世便命懸一線，需留醫新生兒深切治療部承受插喉之苦，並接受手術。從鬼門關走一遭後，生命小鬥士再被發現罹患先天性膽管閉塞。為女兒可換肝保命，母親Connie義無反顧捐出100克肝臟。捱過一關又一關，至今Icy已6歲，6年來手術不絕令人心痛，奇迹生還顯現父母無盡的愛。年輕的新手父母歷盡生死瞬間成長，冀藉今日母親節向女兒表達感謝之情：「好多謝佢咁努力生存！」，有女兒的堅持，媽媽再苦也無悔。

Connie於2016年懷孕，產前檢查發現胎兒罹患先天性橫膈膜疝氣，即左邊橫膈膜破洞，令內臟位置異於常人，左邊肺部尤其細小。醫生指胎兒生存機率僅六成，懷孕24周前可決定終止懷孕。

她坦言，當時已有心理準備「個女一出世就無咗」，惟夫婦二人仍堅持誕女，「我生佢出嚟可以有生存機會，我想畀佢試下自己努力，就算最後結果冇咗，起碼我無悔！」

生產當日，Connie憶述，順產「5分鐘就生咗」，但不足兩公斤，剛落地就被裝在氧氣箱插喉監控生命徵象。Icy僅出生4天，醫院已兩次致電他們，指已盡一切努力，「叫我哋可以見多個女幾面得幾面」，令他們難過不已。

幸運的是，一周後，Icy的情況漸理想，完成修補橫膈膜手術。夫婦二人原以為雨過天晴，女兒可健康出院，豈料等來卻是另一晴天霹靂的消息，院方再發現Icy罹患先天性膽管閉塞，需做膽管重組手術。當時女兒不足兩個月，「估唔到會有其他病，醫生要我簽手術同意書，我係咁喊！」

Connie引述醫生稱，有三分之二嬰兒在術後，肝臟損傷因已無可逆轉，仍需輪候換肝。由於她與女兒血型相同，當下她已意識到，自己或將是給予女兒新肝臟的人，「由嗰一刻起我飲食戒口，唔想加重肝臟負擔，希望自己好健康，到要捐肝嗰一日，我一定捐到！」不過，即使已確定需換肝，惟Icy直至一歲時，體重仍僅4公斤，院方期望待她增重再換肝，至換肝時已是兩歲。

而在住院康復期間，醫生指Icy走路不好，Connie利用每日一小時自由活動時間教其學行路。她指正常兒童8個月大懂坐、10個月懂站立，惟Icy至一歲仍不懂站立、兩歲走路仍跌跌碰碰，「個女8個月得3公斤，人哋一出世都3公斤，佢8個月先做到人地出世嘅事，所有嘢都遲過人，我覺得惟有做媽媽嘅努力啲教佢做，希望可以周全照顧佢。」

成功換肝亦非一了百了，醫生指患有先天性橫膈膜疝氣是五千分之一機率，而先天性膽管性閉塞則是八千分之一機率。且在Icy成長期間，身體亦見不少毛病，包括眼睛斜視、脊柱側彎等，Connie形容是面對「海量」的覆診，最密一個月曾覆診7次，更需終身服藥，而本周將進行斜視手術。

回望該兩年時光，她坦言，一家人好像走了一段好不容易的路，「但最後條路都係要行，我要咬緊牙關，因為成個故事最辛苦係我個女，唔係我，作為父母陪住佢行，就係要堅強！」她會跟女兒解釋，每道手術「花痕」都代表勇氣，因為她走了與別人不一樣的路，一步一腳印見證成長的步伐。

今天是母親節，Connie想向女兒道謝：「謝謝她讓我學會要堅強，亦感謝她能生存下來。」她更笑言：「有時好喜歡看着她，因為她是個奇迹，好開心好感動！」她期望女兒長大後只要健健康康，不需飛黃騰達，「我哋係呢幾年接受咗好多人幫助，希望他朝一日佢都可以有能力幫人。」

■記者洪芷晴

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