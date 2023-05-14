母親節訂枱情況理想　業界指慶祝模式變　多集中早午市飲茶

今日(14日)是新冠疫情過後首個母親節，餐飲業界指訂枱情況理想，加上每枱人數上限不再，預計生意會較過去3年佳，「坐爆」酒樓，又透露上周的入座情況已十分理想。不過有旺角酒樓負責人則說，市民過母親節的模式已轉變，集中早午市飲茶，而非晚市訂席。

新冠疫情下的3年母親節，酒樓食肆受禁聚令等限制，令大小家庭難以外出「食大餐」慶祝母親節。今日是疫情以來首個全面放寬社交距離措施的母親節，香港餐務管理協會主席梁振華預期，首個復常母親節的生意會較過去3年佳，酒樓料做到兩輪晚市生意。而去年母親節於多項防疫措施下只做到一輪生意，入座率亦只有一半，期望今次每圍能坐12人，可回復疫前水平。

梁續指，上周日即使未到母親節，晚夜已坐滿一輪枱，平日生意也回到疫前70%至80%，希望今次能推動生意全面復常。其酒樓亦推出母親節套餐，人均收費約300港元，他坦言今年套餐價格需調升約10%，主要因為員工薪酬開支增加所致。

不過，未必間間食肆暢旺，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則較看淡母親節生意。他透露，截至上周五，母親節正日晚上僅收到50多張訂枱，雖較平常多10枱，但僅得疫前逾100枱少一半，最近查詢的以預訂早市、午市飲茶為主。他相信市民疫情改變了過慶祝母親節的模式，傾向簡單飲茶食點心，又推斷於回鄉證獲延長有效期下，很多人趁母親節回內地與親友團聚，未必留港過節。蘇萬誠又提到，近期正值較長的休漁期，海鮮均大幅起價，龍蝦來貨價貴了10%；生蝦海蝦貨價更倍數級上升。他又強調，即使推出套餐，但沒有因應節日抬價。