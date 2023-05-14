馬鞍山疑輾斃老狗私家車　車身遭噴上「兇手」字樣

馬鞍山日前有狗隻疑無辜遭車輾斃，事件引起公憤，涉事車輛遭噴大字報復！事緣前日(12日)深夜有網民於社交平台貼出一段片長不足兩分鐘的天眼片段，相信拍於當日下午時分，畫面顯示一隻老狗臥於一個燒烤場空地休息，不料一輛私家車駛至轉彎掉頭之際，期間右邊前後轆疑輾過該隻狗狗，私家車繼而駛離現場，慘受車輪之苦狗狗其後須接受安樂死。據了解，涉事車主就事件回應時態度囂張，並遭其他網民留言聲討。

有知情網民透露，慘死狗狗原先已在該處生活10多年，並在群狗中被視為首領，不料落得如此下場。事發後，其他在場人士未能成功阻止該車離開，只能拍到車牌，而據悉事後有執法人員致電車主時，對方語氣顯得「輕浮、隨便」，教人更添氣憤。

東網讀者今日(14日)凌晨時分爆料，指網上有指涉事私家車停泊在東九龍區一屋苑停車場，側邊車身及車尾俱遭人用綠色漆油噴上「兇手」字樣，並表示相信該車正是早前在馬鞍山一燒烤場空地，將狗狗輾斃的「元兇」。網民睇相後紛紛留言：「殺狗兇手」、「人神共憤！正人渣，手字噴得好」、「真係佢。。。咁勁咁都揾到個人渣」、「D字好襯架車」、「好殘忍⋯點解可以落到手」、「手字寫得幾靚」。