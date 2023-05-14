母乳首飾DIY　媽媽親製首飾添紀念意義

子女努力為母親張羅禮物，為博媽媽一笑。不少媽媽為子女健康，自子女出生起已送上第一份最天然及有營養的母乳作為禮物，讓他們健康成長。近年亦興起善用剩餘母乳，加工製作成貼身飾物，讓母乳更添意義。

育有兩名小朋友的導師Jessie，亦以母乳餵哺子女，覺得有剩餘母乳好浪費，3年多前學習如何將母乳加工，再製成精石首飾，經過多次精煉加工，就成為眼前一顆顆漂亮手工飾物。Jessie除讓母乳餵唷媽媽一齊學習製作飾物，亦分享餵哺心得。Jessie指出，隨着近年本港母乳餵哺愈來愈盛行，更多媽媽希望為子女提供更多營養，亦帶動了母乳首飾的學習及訂製需求，如不時有學員親製母乳小首飾予年幼子女佩戴，亦有媽媽將寶寶的臍帶、胎毛經消毒製成首飾隨身佩戴，以作紀念。

學員Mandy餵哺母乳逾17個月，今次就學習母乳首飾作為餵哺的紀念。她慶幸遇到好公司及好同事，會提供集乳空間及工作上的配合，減輕其身心負擔。惟與家人外出活動時，就不時遇上育嬰設備不足的情況，有時要在商場等候逾半小時以上，才能為寶寶換尿布及「埋身餵哺」。不時坐渡船的她卻遇上碼頭及渡輪未設育嬰間感苦惱，她希望公眾更關注情況。

為鼓勵同路人，Jessie就藉母親節寄語：「餵哺母乳是做媽媽第一個考驗，但媽媽的育兒路上為子女一定是長憂九十九，永遠仍有好多挑戰在前面，但完成這一個階段（母乳餵哺）後，要準備接受更多的挑戰。」