東院高壓氧治療中心添兩單人艙　提高靈活性紓慢性病人輪候

高壓氧治療常用於救治一氧化碳中毒的急症病人，亦可幫助慢性病人治療長期不癒的傷口。全港首間高壓氧治療中心設於東區醫院，在慢性病治療方面至今已服務逾4,000人次，該中心將引入兩個單人治療艙，主要用於治療穩定慢性病症，以增加治療病人的靈活性；預計每個單人艙每日大約可服務4人次，料下月起投入服務，有助減少慢性病人輪候時間，亦可為患傳染病患者作隔離治療。

該中心顧問醫生殷榮華表示，高壓氧治療中心設有多人治療艙，由2018年9月起投入服務，初期主要處理危重以及緊急病症，至今已服務約2,000人次；其後於2021年1月起為非緊急慢性病症患者提供治療，至今已服務逾4,300人次。最常運用高壓氧治療的緊急病症有一氧化碳中毒、中央視網膜動脈阻塞，個案分別佔整體的41%及16%。多人治療艙最多可同時治理8名慢性病人和兩名重症病人；治療期間有一名醫生或護士在艙內，亦有醫生或護士及技術人員在艙外統籌及支援；但因空氣條件所限，醫護人員每24小時只可入艙工作一次。

該中心病房經理孫曉君表示，在病人治療流程方面，該中心會接收醫院管理局轄下醫院或診所轉介的個案，並安排合適治療病人到中心作評估。治療期間，艙內護士會指導患者加壓時平衡耳壓，病人也須佩戴面罩或頭罩以傳送氧氣。完成治療後，醫護人員會紀錄病人維生指數和檢查耳膜，並安排下次治療；若有需要會安排病人住院觀察。

曾在中心接受高壓氧治療的歐陽先生患有中央視網膜阻塞，有一隻眼睛無法看到事物，影像漆黑一片。他指出，在接受治療的過程中感覺十分舒服，毋須打針及服用藥物，每次治療大約兩小時。完成治療後，視力由全部漆黑轉為可見更多黑白影像，亦可望到一格格並帶有模糊彩色的影像。