北都「新田科技城」短期展開諮詢　冀明年開始首批土地平整工程

香港土地供應不足，人均居住面積遠不及鄰近國家，甚至有不少市民仍需居於不適切居所。財金官員今早(14日)在網誌表示，長遠已鎖定了7,300公頃土地的供應來源，超過一半，即 54.6%是來自北部都會區及交椅洲人工島，前者將提供逾3,000公頃土地，而人工島則提供1,000公頃土地，兩區將會是本港未來25年的重要土地供應來源。

他提到，北部都會區有助促成本港「南金融、北創科」的新產業布局，並有助與大灣區城市的合作和協同發展，在去年公布的《財政預算案》已預留1,000億港元專款，加快推動北都的土地、房屋和交通基建發展項目的進程。政府短期內將就區內旗艦項目「新田科技城」的發展方案和土地規劃展開諮詢，目標是於2024年就首批新田創科用地開展土地平整工程。

至於爭議不斷的交椅洲人工島填海計劃，則有3大定位，包括可供50至55萬人居住的土地來源、香港第3個核心商業區及連接港島、大嶼山、機場和港珠澳大橋口岸和新界西，以至將來通往深圳前海的鐵路，便利市民出行及有利經濟活動。

他強調，填海是增加本港可供發展大型土地的有效途徑。自回歸後，本港填海速度大幅放緩，現時填海所得土地只佔本港土地面積的7%，遠低於新加坡的20%，又指出，香港人均居住面積中位數僅為170平方呎，比上海及新加坡少三分之一，也比深圳低4成。