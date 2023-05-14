8成基層婦女無工作　逾9成因照顧子女　團體促設託管支援助就業

基層婦女礙於家庭原因而無法工作。適逢今日(14日)母親節，香港社區組織協會與基層婦女權益關注組發表調查指，今月訪問超過200名基層婦女，結果發現約8成基層婦女現時無工作，遠低於本港女性就業率54.2%。超過9成受訪者指，因需要照顧子女而不能出外工作；即使能工作，普遍亦只能考慮兼職散工，其薪酬待遇較差、工時不穩定、勞工福利保障少等。

調查續指出，約47.7%現時有工作的受訪婦女，每星期平均工時中位數為30小時，遠低於整體女性中位數44小時；其每月收入是中位數8,250港元，較全港女性月入15,600港元低近一半。調整又指，96%受訪者有意在疫情後重投勞動市場，惟超過7成人仍未找到工作。不少人擔心，無工開以致家庭收入減少，令家庭負擔加劇。

就政府正考慮為有需要的小學生提供在校課後託管服務試行計劃，社協副主任施麗珊表示支持，指目前託管服務欠善、名額不足，在學生熟習的學校環境內推行課託、功輔及課後活動三合一的服務，正好擊中目前有兒童的貧窮家庭之痛點。不過同時亦提出多項建議，包括增加撥款並設獎勵金，而吸引更多學校參與計劃；延長計劃服務時間、安排接送服務、周末、周日及長假期全面開放校園等。