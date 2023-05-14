截肢媽媽展現母愛偉大　排除萬難成功單手餵母乳

今日是母親節，Beyond的歌《真的愛你》讚頌天下母親對孩子無微不至的愛，對於三孩之母的Cindy來說，歌詞「無法可修飾的一對手」更是體會良深。她懷第三胎時前因為一次交通意外需要切除左手手腕。對於一個三十來歲的媽媽，截肢除了肉體及精神上的傷痛外，亦直接影響到日常生活。在第三位小孩出生後，Cindy無法以雙手扶抱BB，也無法如首兩胎般以母乳餵哺。面對身體上的限制，Cindy感到無可奈何，一度打算改餵奶粉，幸得醫院的病房同事協助，教授她以左手剩餘的能力，以及用「咕𠱸陣」托着BB，讓她能夠成功以全人奶餵哺BB。

伊利沙伯醫院婦產科註冊助產士林小慧深信「辦法總比困難多」，她知悉Cindy的難處後，與病房同事商量對策，希望能協助Cindy克服困難繼續母乳餵哺。林姑娘首先評估她右手的力量，以及左手的剩餘能力，發覺情況並非想像中困難，她畏「初期嘗試餵哺時會在旁邊協助她熟習單手動作，掌握技巧後Cindy開始有信心抱BB，一班病房同事更發明了『咕𠱸陣』方便托著BB。」

得到病房同事的全力協助後，Cindy住院期間以全人奶餵哺BB，她的家人亦非常支持母乳餵哺，出院後由家人接手繼續協助。林姑娘指出，母乳中的天然抗體可以加強小朋友的免疫力，減低腸道及呼吸道感染風險，這些都是奶粉無法比擬。「只要媽媽有餵人奶的意願，助產士一定會提供協助。」

伊院為全港首間「愛嬰醫院」，大力推動母乳餵哺，婦產科顧問護師黃思琦留意到，愈來愈多媽媽選擇餵人奶。醫院會安排「母乳姑娘」協助一眾媽媽，包括在產前講座分享母乳的好處及餵哺方法，亦會時刻在產後房協助媽媽餵哺母乳，醫護人員亦會透過母乳餵哺熱線及母乳餵哺診所，跟進媽媽出院後情況。