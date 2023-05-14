屯門劫案賊人紅白藍袋掃贓物　市民憂經濟低迷催劫案潮

屯門光天白日下發生巨額劫案，不少市民均為之震驚。目擊事件的市民劉先生表示，案發過程好快，前後僅約2、3分鐘，他見到匪徒得手後快步朝屯門公路離開，並留意到有一名賊人手持的紅白藍袋特別重，相信裝有贓物，另有賊人手持一把長刀。由於眾賊均戴上鴨舌帽及口罩，他難以認清賊人容貌，但相信是年輕的賊人。

在附近沖曬舖工作的尹小姐表示，屯門附近一帶治安向來良好，間中有執法人員巡邏，經過本次劫案後，會擔心同類事情再次發生。她認為，本港失業問題需要改善，加上部分人嫌棄薪金低及工時長，未能找到合適工作，不排除因此導致罪案率上升。

今次劫案的賊人身份未明，但南亞兵團過往劣迹斑斑，被不少街坊視為「頭號嫌疑犯」。街坊梁先生及黃先生表示，屯門有不少南亞裔人士居住，去年曾經發生過相關傷人案，令他們提心吊膽，平時亦會盡量避開他們的聚腳地，以免招致不必要的損失。

梁認為，本港執法人員數目不足，新界西北經常發生南亞罪案，相關部門需要加派人手進行反罪惡，確保市民安全。黃則指，降低投考執法人員門檻無助降低罪案率，應該確保人手有專業知識，身高或形象達到合適標準，不能「濫請」，否則可能使執法人員的阻嚇力不足。

另一名楊女士表示，現時社會經濟低迷，失業人口增加，罪案率上升在所難免，或會因而催生「搶劫」潮，直指政府要解決問題，短期內需推出更多紓困措施。其次，大量手持「行街紙」的南亞幫湧入香港，難免有人陷入財困，不惜鋌而走險，相關問題必須正視。