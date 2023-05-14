執法部門連破兩毒案　檢1.9億元可卡因及海洛英拘7人

執法部門經多月調查及部署，前日(12日)針對2個不同販毒集團展開打擊毒品行動，一共拘捕7人(25至61歲)，檢獲約227公斤懷疑可卡因及10公斤懷疑海洛英，總市值高達1.9億港元。案中檢獲的可卡因數量，屬本港今年度單一案件中最多，相信行動已阻截大批毒品流入市面，打擊黑社會的收入來源。

前日下午，執法人員在屯門一工廈內埋伏，期間見到一名可疑男子步出其中一個單位，立刻上前截查，繼而從他身上及單位內起獲223塊、每塊重一公斤的懷疑可卡因磚，並且將其拘捕。另外，人員亦在工廈外發現2男1女懷疑集團成員，他們正擔當「睇水」角色，其後被捕帶署。

同晚，人員掩至該集團位於沙田公屋單位的毒品倉庫突擊搜查，在屋內檢獲4公斤懷疑可卡因，至昨日(13日)拘捕印尼籍女倉主。全案檢獲的毒品市值約1.8億港元。

另一邊廂，該部門針對另一販毒集團採取行動，當中拘捕2名男子，懷疑他們在佐敦一住宅單位販運777包共重約10公斤的懷疑海洛英，估計市值約1,000萬港元。該批毒品收藏於數百個護膚品內，其包裝表面與正常無異，惟人員打開護膚品後，發現內裏用錫紙及膠紙多層包裹毒品，收藏於護膚品底部，而毒販亦費盡心思，將毒品分拆成約12克一包，等同一般衫鈕的重量，再以正常貨運形式魚目混珠，從而避過相關部門偵查，寄入本港再重新包裝出售。

調查人員指，販毒集團有仔細分工，有人負責看管倉庫、「睇水」、派貨或招攬成員，目的是分割每個人的參與程度，增加執法難度。另外，毒販會將毒品收藏在不同單位，除了藉此掩人耳目外，亦想分散被捕風險。

被捕人士部分有黑社會背景，其中5人被暫控一項「販運危險藥物」罪，另一名女子獲准保釋候查，至於印尼籍女子正被扣查。人員仍在跟進追查上述案件，不排除有更多人被捕。