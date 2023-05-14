長洲太平清醮試色綵排　有飄色諷刺「加風起」　望港府多派糖

長洲太平清醮將於下周舉行，其中下周五(26日)會進行搶包山及飄色巡遊，參與飄色巡遊的惠海陸同鄉會今日(14日)「試色」綵排，吸引眾多小童與父母前來。飄色師傅指，今年會準備兩台飄色，一台諷刺「加風四起」，期望港府多「派糖」援助大眾；另一台則扮演消防救護員，表揚他們遠赴土耳其拯救災民；同時感謝救護3度助他脫險，得以延命再參與是次飄色巡遊。

有小救護員穿上白色襯衣，戴上頭盔，「小人類」站上色架瞬間變成大英雄，又擺出愛心手勢，應該愛心滿滿，相信做救護員會「攞滿分」。至於小消防員，色架旁可見小童擺放了消防員必備的棕黃色「防火」衣物、頭盔，雖然小小身軀看上來未夠結實，不過拿起消防滅火槍時，都可謂「有板有眼」。

惠海陸同鄉會飄色總監黃成就介紹，兩飄色主題分別為「加風四起，財爺放水」及「烈火雄心」，前者會有色芯扮成前工會議員、現任民政及青年局局長麥美娟站於色架之上，架下有扮演「財爺」的財金官員，寓意局長以前常爭議援助市民，為官後亦要指着財爺撐基層。黃又大呻疫後百物騰貴，兩大超市加價不斷；現時於長洲吃飯至少要50港元，往返市區的渡輪加幅更遠超居民可承受，普羅大眾深陷苦海。有色芯扮官手持多張「金牛」鈔票、派糖果，則代表希望政府多派消費券。

「烈火雄心」以消防救護員為主題。黃續指，本港消防隊近期曾遠赴土耳其，協助拯救地震災民，不顧天氣及環境惡劣，成功救到幾名災民，因此特製了獎盃，表揚他們見義勇為。他又提到最近因病3度召喚救護服務，幸得救護員等迅速趕至拯救，並安排直升機入院，才有命再籌辦是次飄色巡遊。

踏上色架扮救護員的「色芯」丘小朋友表示，家人主動帶她來參與，她亦不抗拒，更是十分享受站高的一刻，笑言如同在摩天輪看風景般，下年一定要繼續參與。試扮財金官員的黃小朋友則表示，原本想扮演美人魚，但試做「女財爺」派錢的感覺良好。其婆婆廖太透露，其女兒自小於長洲長大，當時已想帶女兒做「色芯」，惟當時女兒年紀過大無法參與，令其飲恨。而疫後3年得知飄色復辦，她便帶孫仔女來試色，坦言「甚麼角色都無所謂」，等了廿幾三十年，還可隔代見到孫兒參與長洲盛事，望能藉此維繫長洲居民的關係。