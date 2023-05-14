國泰航班跑道慢駛惹投訴　機師疑收入被削而「呃鐘」

國泰航空最近被機管局及多地機場投訴，指部分飛機在升降時在停機坪滑行速度過慢，導致機場跑道擠塞問題加劇。據了解，國泰已向機師發出警告。國泰航空今日(14日)回覆東網查詢時表示，一直與香港機場管理局以及其他航點的有關當局保持緊密合作，並十分重視雙方交流的意見。國泰又指，一向以安全為先，致力維持高效率及高水平的航務運作。

國泰早前向員工所發的電郵提到，近日與機管局會面時，對方引用數據指部分國泰航班滑行時，其速度明顯較其他航空公司緩慢包括離港及抵港航班，加劇機場擠塞，而國泰內部系統發現有相同情況。

該公司又指，當情況許可時，滑行速度可達至30節，相等於時速約55公里；而實行「減少滑行過程中的引擎操作，平均速度可減至15至20節。國泰強調，安全和效率對公司和乘客同樣非常重要，並相信問題「並不普遍」，亦不會追究之前的問題。惟未來會加強監察，一旦發現懷疑拖慢航速，將向涉事機長跟進，並可能作紀律處分。

有前線機師估計，國泰機師在跑道慢駛，其中一個原因是增加有薪時數。國泰早前疫情期間大裁員，更新機組人員合約，導致機師變相減薪。國泰以往以預計航程時數計算工時，而新合約則改為以實際飛行時間計算，當中包括滑行時間。倘以時薪約1,500至3,000港元計，每班機超時費可賺多過千港元。