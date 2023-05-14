長洲嘉年華冷清　幸獲近百街坊撐場　商戶呻生意較差

長洲嘉年華今日(14日)舉行，可惜天公不作美，活動亦未能旺丁旺財。嘉年華於今午2時舉行開幕典禮，獲得近百名街坊支持，但現場未見遊客，而飄色、包山等攤位亦僅數名居民參與，以及拍照留念。包山嘉年華雨紛紛，長洲商戶均呻生意較差，有售賣平安包的餅店負責人指，整天人流疏落，生意與平日一樣，期望太平清醮旺季的幾天，生意會比往年佳。

台下觀看典禮的長洲居民羅先生表示，長洲很久沒舉辦嘉年華等盛事，剛好兒子於太平清醮畫畫比賽中得獎，因而前來參與，打算與子女參與其他攤位遊戲，視乎下雨情況，一有雷雨便回家，晚上再外出食海鮮。另一居民林小姐亦因為兒子於填色比賽中得金獎而參與嘉年華。雖然今日持續大雨，她為見證兒子光榮一刻，亦不介意涉水而至。適逢母親節，9歲的女兒李小朋友則透露準備了鎖匙扣予林小姐，亦會與媽媽於島上聚餐，同賀佳節，相信能夠鎖住媽媽的心。

至於店舖方面，售賣平安包的郭錦記餅店間中有數人排隊買餅，負責人郭錦全透露，今日平安包賣得較少，相信因為遊客擔遮比較狼狽，不會特意前來買包。他期望今年恢復搶包山比賽及飄色巡遊下，於齋戒沐浴的那數天太平清醮旺季，生意會較過去數年好，已請多數個師傅準備，自己亦會落場準備蒸包，共生產1萬個平安包，應付客人需求。他透露，今年包價會維持10港元，連續5年沒加價是「益街坊」，但坦言物價漸貴，每年加10%，例如麵粉已貴10多元，明年料至少加1至2港元，視乎情況而定。

另外，甜品店及台式食店均指今日生意淡靜，期望搶包山、會景巡遊當日天公作美，但認為即使下雨，人流都會較佳，有望帶動生意。