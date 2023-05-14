港鐵續推半價乘車　旅客不悉感謝日　港人冀平日回饋打工仔

繼昨日(13日)周末推出半價乘車優惠，港鐵今日(14日)續推「感謝日」，適逢遇上一年一度的母親節，市民趁機乘港鐵出行過節。在下午的中環站，出入閘人流雖眾多，來往香港站的通道兩旁亦見人流不斷，不過乘客均表示並非因優惠而外出，但希望往後能在平日上班的日子推出半價日，以惠及一眾打工仔女。

來自深圳的旅客李小姐表示不知道今日是港鐵半價日，純粹提早前來中環，待晚上觀看演唱會。被問到會否因港鐵半價而多去其他地方，她坦言不打算再四處去或另外購物，專心到中環灣旁聽歌。

港人林小姐亦稱未有因港鐵半價優惠而出外逛街，今日是應約與親友到中環，而昨日的半價日亦沒乘港鐵，故未有特別受惠。對於港鐵日前指，會確保回贈的金額透過「感謝日」悉數回饋乘客，若優惠完結後尚有餘額未完全回饋，會適時再安排多一天回饋乘客。林則期望港鐵能於上班日子作半價優惠，方便在職人士享用優惠。

因應政府早前與港鐵完成票價調整機制後，引入「特別車費日」，港鐵遂推出的4天「感謝日」，取代原有為期半年的97折優惠。按照相關機制，港鐵會就上一年度因服務延誤的罰款金額，每2,500萬港元提供為期1天的半價日，至於今年的4天感謝日，其中3天已於上月及昨日結束。