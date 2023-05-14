屯門劫案恐成破窗效應　議員學者齊促加強巡邏

屯門今日(14日)光天化日下發生搶劫案轟動社會，亦非今年以來的首宗同類案件。有立法會議員憂慮會有人有樣學樣，產生「破窗效應」令治安惡化，促執法部門加強巡邏及加快破案，建立威信讓市民安心。有學者就認為劫案增加與疫後經濟衰落有關，盼執法部門在金行等地舖增加簽到點，加快軍裝人員巡視有效警惕賊人。

本港治安不靖恐成破窗效應，意即如一幢有少許破窗的建築的破窗沒有修理好，或將有破壞者破壞更多窗戶，最終他們會闖入建築內，如果發現無人居住，也許就在那裏佔領、定居或者縱火，以此比作連二連三的劫案，若賊人發現根本沒有人看管或保安系統虛設，就會有愈來愈多人倣效，導致治安持續惡化。議員陳恒鑌指，這種接連發生的劫案令人憂慮，不排除有人模仿並犯罪，執法部門應加強宣傳及巡邏，打擊罪犯，並且要盡快破案重建威信，不能讓更多此類案件發生。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，疫情前此類光天化日搶劫地舖的劫案絕少發生，如今連二連三出現此類案件，相信與疫後本港經濟衰落，有人鋌而走險犯案有關。近年執法部門對此類劫案的破案率不高，或令歹徒有恃無恐，而最有效的方法就是盡快破案，挽回市民對社會治安的信心，也對侍機而動的歹徒起阻嚇及警惕作用。至於疫情期間及疫後在街上巡邏的執法人員明顯減少，亦予賊人一種錯覺，甚至壯大他們犯案的膽子，建議執法部門擴大巡邏範圍，亦特別針對珠寶行或名貴錶店等地舖一帶加設「簽到點」，讓市民知道執法部門正在執行守衞市民身家性命財產責任的工作，令歹徒不能為所欲為。