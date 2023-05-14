欠債男劫觀塘金舖擸手鐲後自首　被控行劫明日提堂

觀塘物華街49號地下一金舖，於上周五(12日)下午約1時發生劫案，姓陳(46歲)男賊人擸走一隻價值5,714港元、重約7克的金手鐲後，踏乘單車逃離現場。至當晚約10時，陳男到牛頭角區向執法部門自首，他涉嫌「持械行劫」被捕，已被通宵扣查。陳男今日(14日)已被暫控一項「行劫」罪，案件將於明日(15日)在觀塘裁判法院提堂。

當日金舖職員制止賊人期間，對方施展「金蟬脫殼」卸下身前背囊逃走，執法人員在背囊內檢獲一批個人財物，包括電話及保安證等，成功鎖定賊人身份。據悉，閉路電視拍下賊人離開現場後返回寓所，並於更衣後再度外出，執法人員在全港不同地方搜捕賊人，並着手調查其同事、家人。而失竊的金手鐲已被典當，執法部門其後於當舖起回該手鐲。

執法部門指，賊人於日前曾到上址附近「踩線」，初步相信他因欠下約10萬港元賭債作案，案中並無同黨。行動中，人員亦檢獲賊人作案時所用的氣槍及鐵錘，以及一批衣物。據金舖閉路電視影片所示，賊人闖入時左手持涉案氣槍，於大嗌「打劫」後揮動右手鐵錘扑穿飾櫃玻璃，繼而取走櫃中手鐲。劫案過程僅約19秒，期間一名職員遭玻璃碎片割傷，事後送院治理。