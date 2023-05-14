基層媽媽唔易做　23%全日照顧子女　30%身心俱疲抑鬱

婦女除就業面對挑戰外，持家亦受多重考驗。有團體今日(14日)公布早前進行的調查結果，發現超過72%受訪基層媽媽平日需照顧兒女至少8小時，其中更有23%照顧時數高達24小時，導致無空閒與親友會面或做運動等「鬆一鬆」，甚至有過半受訪者睡眠不足，重重壓力引致身心受挫出現抑鬱等情緒問題。該團體促請政府增加社區專業支援，包括社區保姆服務，以減輕基層母親們的心身重擔。

香港社會服務聯會於去年11月至今年3月期間，接觸441名育有6歲或以下兒童的基層媽媽，當中有35%受訪者的子女有特殊教育需要。調查結果發現，有49%受訪者平日需獨自照顧子女8至15小時，23%人甚至達到16至24小時，幾近全日無休，且假日的照顧時數就更高，但伴侶卻較少分擔家中的照顧責任。

調查亦指，長時間照顧家庭令一眾基層媽媽失去不少社交支援機會，有27%受訪者稱與親友見面的頻率，每個月少於1次；另有約40%媽媽在親友或自身遇到困難時未能提供幫助或獲得支援。

自我評估生理和心理健康方面，分別有33%及46%受訪基層母親自評生理健康、心理健康均十分低分，較普遍港人的自評分數為差。部分受訪者鮮有運動；有58%受訪媽媽平日睡眠時間為6小時或以下，65%受訪者更有持續3個月或以上的痛症，另有約30%人曾經或現在患有抑鬱症、焦慮症或產後抑鬱症。

育有2名分別6歲和2歲子女的基層媽媽陳太分享，在誕下幼女後有產後抑鬱徵狀，她表示當時雖被轉介到專科跟進，但礙於要長時間照顧女兒及年老長輩，故沒有接受跟進診治，至今仍有各種情緒狀況，如經常心跳加速、憂慮、內疚等。社聯建議政府，應改善現有家庭服務中心的家務指導服務，增加服務供應及建立跨專業團隊，提供產前產後的一站式支援，並加強社區保姆服務，包括增加義工補貼等。