中環夏誌下月重臨　海濱設平衡車小賽道

一年一度的《SummerFest 中環夏誌》將於今6月9日至7月23日於中環海濱活動空間舉行。該項大型暑期活動為期45天，以「玩曬海濱」為主題，選址於中環核心，覆蓋逾3萬平方米的戶外海濱場地，舉行近25項各式特備節目，包括展出多輛退役巴士，以及專為小孩而設的平衡車小賽道。市民及遊客可免費入場，享受海濱空間，歡度暑假。

該活動今年其中一個常駐節目，是即將合併專營權的新巴及城巴主辦的巴士展覽，於活動舉行期間在中環海濱活動空間展出多輛具代表性的退役巴士、古董巴士及現役巴士，更特意修復曾經效力中巴、新巴的兩朝元老—珍寶巴士，向市民呈獻港島專營巴士公司的演變。

其他常駐節目及設施包括市區罕見的「太陽沙灘」，讓市民在維港海旁，在摩天大廈跟前堆沙，或來一場沙灘排球比賽，顛覆夏天感覺；亦有搶眼球的大型太陽蛋彈跳裝置「蛋蛋彈彈」、12米長的「大藍鯨」供市民「打卡」。

親子活動方面，「放電樂園」內有七彩繽紛的玩樂設施，能讓精力無限的孩子盡情玩耍。場內更設有「小車手賽道」，現場備單車、平衡車，以及頭盔和護膝各種設備，可供借用。今年6月18日場內更會舉辦「香港平衡車會嘉年華2023」，屆時數以百計的小車手會參與平衡車比賽，風馳電掣，英氣十足。