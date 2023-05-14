400中小生競逐香港機關王　三甲隊伍8月代港出戰世界賽

博愛醫院陳楷紀念中學則以一個個機關比喻人類透過理解、應用和創造去建立充滿和平的理想家園。

為培養青少年對科學原理、可再生能源、機械設計的認識與應用，香港青年協會於上周六舉辦「香港機關王競賽2022/23」，吸引近400名中、小學生參賽，今屆賽事以「可持續發展目標(Sustainable Development Goals)為主題，挑戰學生的創新思維，透過應用機關王積木應對氣候變遷、水資源及能源危機等全球性問題。三甲隊伍將於今年8月代表香港參加世界機關王大賽，與世界各地的隊伍爭奪殊榮。

比賽分為「機關整合賽」、「積木創客盃」及「機關王影片賽」3個部分。在「機關整合賽」中，隊伍利用機關王積木設計及搭建連鎖機械裝置，同時加入綠色能源元素，展現心中美好家園。高小、初中和高中組冠軍分別由福榮街官立小學、福建中學、以及博愛醫院陳楷紀念中學的隊伍奪得。福榮街官立小學以「蜂牛農莊」為題，展示廣泛應用化學農藥對人類和食物鏈的副面影響，並提出善用城市空間、具效益的耕種方法和負責任消費，以改善人類將來。福建中學則以嶄新宜居城市設計，展示應用再生能源、智能物流和資源潔淨等的可能性。博愛醫院陳楷紀念中學則以一個個機關比喻人類透過理解、應用和創造去建立充滿和平的理想家園。

另一比賽項目「積木創客盃」的主題為「海洋世界」，隊伍須在限時之內即時搭建機械裝置，成功完成兩項任務並取得最高分數即可獲勝。冠軍由隊伍北角循道學校於超過50隊參賽隊伍中脫穎而出。「機關王影片賽」則要求參賽者以機關王積木零件設計及搭建連鎖機械裝置，並拍攝出具創意的主題影片。福榮街官立小學(第二隊)及香港道教聯合會圓玄學院第一中學贏得冠軍。他們透過生動的故事手法，描繪了人類所排放的垃圾對海洋生態系統造成的傷害，向觀眾展現了海洋污染問題的嚴重性，呼籲大家共同保護海洋環境。