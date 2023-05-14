政Whats噏：教人整「菲林」　盧偉國複刻童年滋味

時代變遷，難免有舊事物消失。議員盧偉國話隨着攝影數碼化，往日影相必備嘅菲林，時下已經好罕見。今日(14日)佢喺社交平台分享炮製「菲林」嘅方法，不過材料並唔係化學品，而係炒好嘅黑芝麻、馬蹄粉、糖同埋清水，工具就係攪拌機，事關呢種「菲林」係食得㗎！

盧偉國話，只要喺菲林年代生活過嘅香港人，必定記得俗稱「菲林」嘅甜品點心「芝麻卷」，而童年嘅盧偉國跟父母上茶樓飲茶，最希望食到嘅特色點心並唔係蝦餃燒賣，芝麻卷先至係心水選擇，畢竟呢款酷似菲林嘅點心，食落就不期然咁產生共鳴感。然而隨住相機菲林嘅消失，芝麻卷亦淡出食客嘅視線，依家嘅酒樓茶室不但甚少供應，小朋友更加唔知「菲林」係乜。

點解芝麻卷會變成「稀有點心」？盧偉國亦不明所以，不過佢提到昔日尋常不過嘅芋角，今日茶樓亦相當少見，而舊時嘅港式點心，怕且都有「保育」嘅需要啦。至於要重溫「菲林」嘅滋味，佢話不妨親自下廚，反正工序並唔複雜，只要將材料混和並放入攪拌機攪兩分鐘，倒出芝麻漿並用幼篩隔渣，再置於平底鋼盆蒸數分鐘至熟，放涼，然後捲成圓卷切段即成。一咬落去，兒時記憶返晒嚟！