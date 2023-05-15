學習體驗獎勵計劃接受申請　園藝管工獲資助赴加交流開眼界

學無止境，自我增值有助發揮所長。資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，今年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」由即日起至本月31日接受申請。有修畢樹木管理及保育高等文憑的畢業生在墳場管理委員會擔任園藝管工，將興趣融入工作中；更利用獎金前往加拿大參與園藝交流活動。

去年度學習體驗獎勵計劃樹藝及園藝業獲獎者張曉民，在大學畢業後於園藝公司工作，因而接觸到不少園藝品種，而且也對園藝事業有一定興趣，之後更得到資深樹藝師賞析，2017年修讀香港大學專業進修學院樹木管理及保育高等文憑。現時他在一個墳場管理委員會擔任園藝管工，並管理4個軍人墳場，工作範圍包括修補圍欄。

張曉民獲得資歷資構「學習體驗獎勵計劃」3萬元的獎金，到訪加拿大參與園藝交流活動。他又稱，該筆獎金對他有很大幫助，若沒有資助，自己可能也不會赴加拿大，參與場地面積較本港維多利亞公園大6倍的大型樹藝展。對於種植心得，張曉民坦言，一開始以為只需淋水即可，但原來還有更多不同知識及學問，例如使用細菌堆肥和有益泥土，則可令植物開更多花朵。