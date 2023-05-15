長新冠咳嗽不停　治療須分清類型

近日新冠疫情再度活躍，即使康復不少人仍有新冠後遺症，即「長新冠」。機構表示，有新冠康復者咳嗽仍持續不停；或是痰多，或是痰卡在咽喉不易吐出，或咽乾咽癢，甚至有氣短氣促或胸悶的情況。由於對日常生活及工作亦造成困擾，患者皆相當苦惱。組織建議，熱咳及乾咳患者需戒食煎炸及辛辣食物，而寒咳人士在咳喘期間不要進食水果及飲用凍飲。

基督教聯合那打素社康服務表示，以中醫角度，這些都屬於「餘邪未盡」，即病後失養，或是身體虛弱，正氣虧虛不能祛邪所致。因此治療首選疏風宣肺的藥方，再視臨床症狀搭配藥物，隨證施治，以除遺留在體內的邪氣。在臨床治療上，中醫將咳嗽分為5種常見類型，分別是寒咳、熱咳、痰咳、乾咳和久咳。

寒咳人士的表現為咳嗽氣促，咯痰稀薄色白，伴鼻塞，常流清涕等徵狀。熱咳患者會出現咳嗽咳痰不爽，痰黃或稠黏，喉燥咽痛，咳聲嘶啞，咳時汗出，或伴身熱惡風，頭痛肢楚等。痰咳多表現為因痰而嗽，痰多色白，痰質黏膩或稠厚成塊，咳聲重濁，痰出咳平等。乾咳則多見於素體陰虛，或長期吸煙及嗜食辛辣之人，咳嗽多表現為乾咳，連聲作嗆，咽喉乾癢，口乾口苦，唇鼻乾燥等。久咳多見於老年人，或體弱氣虛，亦多見咳嗽反覆發作，纏綿難愈。

機構又指，久咳不愈通常都跟體質、飲食習慣有關。天生就有過敏體質，例如濕疹、鼻敏感人士，每當換季時，環境溫度與濕度的改變也容易刺激氣管，促使咳嗽。忌口方面，熱咳及乾咳人士，需注意戒食煎炸及辛辣食物，以免加重體內的積熱。由於水果性質多屬寒涼，故建議寒咳人士在咳喘期間不要進食水果及飲用凍飲，否則咳喘會加重。對於熱咳人士而言，機講建議可飲用羅漢果冰糖雪梨茶：而寒咳人士則可飲用蘇葉生薑陳皮飲。