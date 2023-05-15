東方日報A1：3匪食大茶飯　屯門劫錶$1500萬

本港執法部門衰頹不振，導致社會治安江河日下，「罪惡之都」的臭名不脛而走，除了鼠竊狗偷群魔亂舞，劫匪更加肆無忌憚「食大茶飯」！3名賊人昨晨持刀錘行劫屯門一間珠寶鐘錶行，短時間內掠走總值1,500萬元的手錶揚長而去，執法部門循賊車逃走方向及附近一帶搜索，現階段暫無發現，正收集及分析情報，設法緝拿賊人。今次已是3日內發生第二宗同類劫案，近月屢有商舖成為劫匪目標，令普羅市民擔驚受怕、惶恐不安，憂慮執法人員繼續無所作為，變相壯大賊匪「雄心」，受害者陸續有來。

昨晨約11時半，3名男賊分持利刀及鐵錘，闖入屯門啟發徑1至13號地下一間珠寶鐘錶行，有人持利刀指嚇職員聲稱打劫，同黨則接連揮錘扑碎3個飾櫃，迅速將120隻、總值約1,500萬元的名錶掃入賊囊，然後奪門而出，匆匆跳上停泊於杯渡路天橋底的接應私家車，沿屯門公路往元朗方向逃逸，整個過程為時不足3分鐘。

執法人員奉召趕至，立刻循相關路徑搜索賊車，又派員到賊人登上接應車輛的天橋位置，以及鐘錶行對開草叢調查和搜證。現場所見，鐘錶行內一片混亂，遍地玻璃碎片，當中除了夾雜被打翻的貨品雜物，亦遺下一個懷疑涉案鐵錘。人員翻查店內閉路電視片段，初步掌握疑人的衣着及體形特徵，正追緝3名年約30至40歲，案發時身穿黑色衫褲，戴帽及口罩的男子歸案。事件中無人受傷。

由於劫案在光天化日發生，當時有不少市民離遠觀望，並用手機攝下犯案過程。片段見到，眾賊在店內「大擸特擸」，並將放置贓物的大袋擺放於近門口一個櫃面之上。當中兩賊甚有默契，各自伸手抓起手錶，再輪流拋入袋內，動作絲毫不見紊亂，似乎頗為「熟手」；另一同黨則無明顯動作，相信主要負責監察職員舉動，適時調整袋內贓物位置，以便裝載更多「收穫」。

劫匪當道，連同今次案件，本港過去10個月已發生6宗嚴重劫案，當中逾半損失更是數以千萬元計，地點則遍及港九新界。今年3月25日，4名南亞漢身穿印有「安全至上」字樣的橙黃色反光衣，喬裝成地盤工人刀劫尖沙咀彌敦道一購物商場的錶行，他們劫走價值1,078萬元的名錶和約3.7萬元現金之餘，亦帶走一部屬於職員的手機，結果被手機定位洩露行蹤。

去年10月10日，兩名南亞漢假扮豪客，於尖沙咀廣東道一珠寶店揀選「心頭好」，期間職員取出一條約值2,000萬元的翡翠頸鏈供他們鑑賞後，有人即刻露出賊相，刀嚇店員劫走頸鏈，然後登上掛假車牌的私家車逃之夭夭。同年8月31日，銅鑼灣駱克道一錶行成為4名劫匪的目標，他們手持刀錘及疑似手槍犯案，不足3分鐘搶走總值約1,300萬元的手錶。

另外，觀塘物華街上周五發生劫案，一名獨行賊施然進入目標金行，一手舉起氣槍，一手揮錘狂扑飾櫃；惟他出盡全力，只能在防爆玻璃上砸出小缺口，最終僅盜走一隻約值5,700元的龍鳳鐲。由於賊人與職員糾纏時被扯下背囊，內藏他的手機及保安證等個人物件，執法人員循線追緝，姓陳（46歲）男疑犯亦在案發後9小時自首。據悉，陳任職保安員，疑因欠下10萬元賭債鋌而走險，他已被暫控一項「行劫」罪，案件今日於觀塘法院提堂。

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