政府研收緊高齡職業司機體檢　業界恐爆離職潮　議員建議限工時

政府正研究收緊高齡職業司機體檢要求，消息指運輸署已完成相關檢討，其中商用車司機續牌體檢年齡將由70歲或以上降至65歲，並收緊至一年一檢，私家車司機70歲或以上每年或每3年體檢則維持不變，香港的士小巴商總會理事長周國強今日(15日)在電台節目表示，小巴司機平均入職年齡大約是70歲，不少年長司機工作只是「過日辰」或「賺飲茶錢」，擔心新建議要求申報有否隱疾，會令年長司機感覺被標籤，導致有多人離職。他又指，新安排包括商用貨車司機，但不少市民都有可駕駛輕型貨車的車牌，關注政府要如何認證及劃綫。

公共小型巴士總商會主席凌志強指，目前有7成小巴司機是65歲或以上的退休人士，現時已人手緊絀，新安排或會令部分司機離職，經營更慘淡，對行業並不公道。議員田北辰指，一年一檢安排是最基本的要求，可增強市民信心。他認為應要求有服藥控制長期病患的司機，申報確認按時食藥，又建議限制年長司機的工作時間。老人科專科醫生佘達明則認為，檢查應涵蓋多項長者常見疾病，包括認知能力、有無糖尿病、睡眠窒息症及關節問題等，可由普通家庭醫生臨床檢查，有需要時可交由專科醫生跟進。