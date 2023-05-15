消委會揭成人紙尿片尿褲　部分透氣程度較低　有產品含游離甲醛

眾多年長人士面對失禁問題需要使用紙尿片，不過消委會發現近半樣本透氣度較差。消費者委員會測試了市面上30款紙尿片、紙尿褲或尿滲墊，發現不同樣本在滲透性能及透氣表現參差，其中13款樣本的透氣程度較低，另有2款樣本的回滲較嚴重，以及1款樣本的滲漏量較多。即使是同一類別的產品，不同樣本的每片平均售價相差接近1倍，估計使用者每月花費在相關產品的開支最高可達$1,600以上。

消委會測試的15款紙尿片樣本，每片的平均售價為4.3港9.3港元不等。假設用家每天更換片6，每月花費介乎774至1,674港元，相差超過1倍。紙尿片及紙尿褲需長時間使用，倘若未能有效鎖住已吸收的液體，尿液便有機會回滲至表層，增加其皮膚和敏感部位感染病菌的風險。而測試發現，屈臣氏尿片的表現較遜色，平均回滲量達到13克；另有7款尿片樣本回滲均少於0.5克，表面乾爽度較高；而紙尿褲樣本方面，Topvalu的樣本較差回滲量達20.1克。

防漏表現方面，消委會說是大部分樣本都沒有滲漏或只有輕微滲漏，Topvalu尿褲的防漏表現稍遜。另在15款尿片樣本中，有11款可歸類為「不透氣」，只有3款表現較佳。尿褲樣本整體透氣度不俗，有4款更達5分，而尿滲墊樣本則表現懸殊，有3款達4分以上，但亦有2款的外層沒有量得任何水氣流量，透氣表現極不理想。

消委會建議，在選購成人尿片、尿褲或尿滲墊時，應先了解使用者的實際健康狀況，例如因行動不便而引起失禁、或需長期臥床的人士，較適合選用不易滲漏、透氣度高、吸收速度快的紙尿片，以保持皮膚乾爽。倘若失禁程度較嚴重，則宜選用有較高吸濕量的產品。屈臣氏的代理商表示產品通過所有測試項目，而包裝提及產品採用透氣表層，並沒有標示產品是透氣的。消委會未有列出另一廠商回應。