體檢計劃套餐價和檢測項目懸殊　價格相差逾9倍

愈多愈多人常體檢，及早發現病患，但消委會指體檢計劃林林總總，價格相差逾9倍，相信與計劃的收費方式有關，而私營醫療機構的計劃一般較平，但眾多項目需另外收費，而私家醫院計劃雖較貴，但涵蓋較多項目，致總收費與營醫療機構計劃相若。

消委會於今年2月至3月從12間私家醫院及14間私營醫療機構的網站，收集共33個基本身體檢查計劃的服務收費和資料，價格由820至8,310港元不等。該會稱，醫療機構不時會推出「二人同行」或信用卡優惠等折扣，但調查發現，過半計劃（18個）顯示2個不同收費，標示例如「原價／優惠價」，營造出折扣的效果，當中有2個計劃更只刪除較高的價格，並顯示另一個較低的價格，卻未有標明所代表的意思，營造促銷感覺的手法容易令消費者產生迫切性的感覺。

調查又指，私家醫院的體檢計劃收費一般較高，而且涵蓋的項目數量較多；而私營醫療機構則以較低的套餐價作招來，但如需進行套餐以外的檢查項目便要逐項額外收費。以其中1間私家醫院的套餐計劃為例，價格較另1間私營醫療機構為高，但涵蓋多7個項目。如在該私營醫療機構的套餐之上，以附加項目形式加購部分項目後，兩者的總收費其實相若。至於附加項目的收費差異亦頗大，例如進行運動心電圖檢查，調查的各個計劃的收費由1,880至3,790港元，相差逾1倍，而由於各機構未必在其網站上詳細列明每項附加項目的收費，令消費者難以估計所需的總收費。

另外，消委會說，有約3成（10個）計劃沒有醫生參與診斷過程，僅得護士、健康助理等檢查，另有5個計劃沒有包括由醫生講解報告。一旦結果出現「假陽性」和「假陰性」兩種誤診的情況，前者會令消費者誤以為自己患上某種疾病，或須作跟進檢查而引來不必要的金錢損失和焦慮，而後者則會因「走漏眼」而引致延誤就醫，情況更為嚴重。

消委會建議市民，先諮詢家庭醫生，以制訂合適的健康評估項目；留意所需檢查項目有否包括於套餐，即使網站上出現疑似優惠價格，消費者亦應先詳細了解當中的檢查範圍和相關條款；又提醒一般人毋須追求過多檢查項目的體檢計劃。